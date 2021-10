Rouen. Acte IX à Rouen : des manifestants condamnés

Les heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont une nouvelle fois conclu la mobilisation des gilets jaunes, le samedi 12 janvier 2019 dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Parmi les personnes qui ont été interpellées, six ont déjà été condamnées et une autre doit être jugée ce mardi 15 janvier 2019, selon un décompte fait par Pascal Prache, le procureur de la République.

Des peines de prison ferme

Deux personnes ont été déférées en Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Le premier a écopé de deux mois de prison avec sursis pour port d'arme, le second à six mois de prison pour violences sur les forces de l'ordre. Le tribunal de Rouen a également ordonné des placements sous contrôle judiciaire pour quatre autres personnes.

Pascal Prache ajoute qu'un autre prévenu a été condamné à quatre mois de prison "notamment pour menaces sur policier", mais pour des "faits antérieurs" à la manifestation de l'acte IX des gilets jaunes.