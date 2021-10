Hors Normandie. Découvrez le nouveau hit du groupe Trois Cafés Gourmands

Plus de 66 millions de vues pour le clip "A nos souvenirs" sur YouTube, les 3 amis du sud signent le hit français de l'été 2018. Ils enchaînent les festivals durant tout l'été, la sortie de l'album "Un air de rien" (vendu a presque 200 000 exemplaires), puis une véritable tournée de plus de 80 dates à partir de mars 2019, dont des concerts à St Lô (9 mars 2018), le Havre (28 mars 2019) et Alençon (30 mars 2019).

Il était temps pour Mylène, Sébastien et Jérémy de dévoiler un nouveau single, c'est le cas avec "Evidemment" qui évoque aussi ce succès.