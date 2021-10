Cannabis, ecstasy, cocaïne : un couple de dealers condamné à Alençon

Cannabis, ecstasy, cocaïne : un jeune homme et une jeune femme ont été condamnés vendredi matin 11 janvier 2019 au Palais de justice d'Alençon (Orne) pour trafic de drogue à Alençon et à Nantes (Loire-Atlantique). Lui encourait jusqu'à 10 ans de réclusion. Le tribunal a finalement été plus clément.

Placé sous écoute

Mehdi O est un garçon âgé de 19 ans qui a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés : consommation de drogue de janvier 2017 à novembre 2018, mais aussi acquisition, détention, transport, cession de stupéfiants : cannabis, ecstasy, cocaïne. C'est un consommateur interpellé à Tours (Indre-et-Loir) qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au jeune ornais, qui a alors été placé sous écoutes téléphoniques.

Il reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés

Les enquêteurs s'aperçoivent alors que Mehdi O, tout juste majeur et encore scolarisé en classe de Terminale, fait ravitailler en stupéfiants son frère qui est incarcéré à Laval. Ils se demandent même s'il n'a pas pris la suite du trafic initié par le premier… Mais le jeune ornais a aussi une trentaine de clients sur Alençon et une quinzaine sur Nantes. Une perquisition chez lui permet aux policiers de découvrir de l'ecstasy et 50 sachets de cannabis, prêts à être vendu.

Complicité de trafic

Sa compagne explique sa surprise de voir un matin débarquer 15 policiers dans son appartement et s'être retrouvée quatre jours en garde à vue. Lui n'a pas le permis de conduire et c'est elle qui lui permettait de se déplacer, jusque chez ses fournisseurs à Caen (Calvados) ou à Paris.

Pas de prison

Le jeune dealer encourrait jusqu'à 10 ans de prison ferme. Dans ses réquisitions, la procureure a réclamé trois ans. Mehdi O n'écope au final que d'un an de port de bracelet électronique, avec obligation de travailler, de se soigner. Il est aussi condamné à 1 000 euros d'amende, là où la procureure en avait requis 10 000. Sa compagne et complice a été condamnée à six mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de cinq ans.