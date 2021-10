Rouen. Un soupçon de pollution dans la Seine à Rouen

Les équipes du port de Rouen (Seine-Maritime) et des pompiers sont intervenus, le vendredi 11 janvier 2019 vers 9h30, pour "une irisation de la Seine entre l'Ile Lacroix et le Panorama XXL". Un changement de couleur de l'eau ou des reflets qui pourraient laisser croire à une pollution. Mais les intervenants n'ont pas pu identifier la source de cette pollution et comme elle ne se trouvait qu'à la surface de l'eau, ils n'ont pas pu installer un barrage ou filtrer.