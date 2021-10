Cherbourg. "Wauquiez bashing" : D. Margueritte signe une tribune

Dans une tribune publiée mercredi 9 janvier 2019 dans le journal L'Opinion, 22 élus et cadres Les Républicains défendent leur chef, Laurent Wauquiez, et appellent à "mettre fin à la guerre des egos" au sein du parti. Aux côtés de Geoffroy Didier, Damien Abad ou encore Lydia Guirous, on retrouve un Normand : le vice-président de la Région, David Margueritte.