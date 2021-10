Caen. Cagnotte en ligne : le coup de gueule de sauveteurs du Calvados

Près de 120.000€ récoltés en 24 heures : la cagnotte de soutien au boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d'avoir agressé des gendarmes lors de l'acte VIII des Gilets jaunes, a finalement été clôturée. Ce jeudi 10 janvier 2019, l'homme est d'ailleurs en détention provision, dans l'attente de son procès. La cagnotte en ligne lancée pour le soutenir a indigné de nombreuses associations, qui peinent à récolter des fonds lors de campagnes de financement participatif. Les bénévoles de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Port-en-Bessin, près de Bayeux (Calvados), ont ainsi poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ils avaient lancé une cagnotte pour une vedette adaptée à leurs missions, et depuis le mois de juillet 2018, ils n'avaient récolté… que 500 euros !

"En février dernier, il y a eu l'échouage du chalutier l'Essor. On a vu les limites de notre vedette par mauvais temps", explique Stéven Gérard, le président de la SNSM de Port-en-Bessin. "Il est devenu urgent de la remplacer." Le nouveau bateau coûte 900 000 euros, 50 % de la somme sera prise en charge par les collectivités locales et 25 % par la SNSM au niveau national. Il reste donc plus de 200 000 euros à trouver par les bénévoles du Calvados. Problème, la cagnotte lancée il y a six mois n'a jamais décollé. "Certaines cagnottes peuvent rapporter en moins de 24 heures près de 120 000 euros, et nous, en six mois, 500 euros", regrette Stéven Gérard. "On s'est interrogés sur les priorités de nos concitoyens".

Le président de la SNSM de Port-en-Bessin l'assure, il n'est "pas là pour juger les actions des Christophe Dettinger." Mais il se dit "choqué" que l'association "qui sauve des vies toute l'année, bénévolement" ne récolte que quelques centaines d'euros en six mois. Le coup de gueule semble en tout cas avoir servi, la cagnotte dépasse jeudi 10 janvier les 2 800 euros. Bien loin, tout de même, des 200 000 à 225 000 euros à récolter…