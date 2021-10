Rouen. Accident en Seine-Maritime : deux morts et trois blessés

Un très grave accident de la route s'est produit avenue du Grand-Cours à Rouen (Seine-Maritime) dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 janvier 2019. Il est un peu plus de minuit quand les pompiers sont appelés pour un accident et découvrent une voiture encastrée dans un arbre. Deux victimes sont incarcérées dans le véhicule et l'une d'elles est en arrêt cardio-respiratoire. Trois autres victimes en ont été éjectées et une d'entre elles est aussi en arrêt cardio-respiratoire.

Malgré les tentatives de réanimation effectuées par les secours, les deux victimes qui étaient en arrêt cardio-respiratoire sont déclarées décédées.

Les trois autres occupants de la voiture sont légèrement blessés et transportés au CHU de Rouen.

