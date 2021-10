Hors Normandie. Lana Del Rey dévoile un nouveau single

L'année 2019 verra la sortie du 6ème album de Lana del Rey intitulé "Norman Fucking Rockwell". Il est prévu pour le 29 mars 2019. Lana Del Rey vient d'annoncer que l'album était terminé. Pour patienter, la chanteuse livre un 3ème extrait, mélancolique comme souvent, qui rend hommage à l'une de ses poétesses favorites: Sylvia Plath. Le titre est interminable, jugez plutôt: "Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me To Have - But I Have It".

Vous pouvez l'écouter dès maintenant:

L'album ne sera pas la seule chose que Lana Del Rey offira à son public cette année puisqu'un recueil de poésies de 13 poèmes sera publié sous son nom! Il s'appellera "Violet Bent Backwards Over the Grass".