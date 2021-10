Rouen. Hockey sur glace : Rouen s'impose à l'arraché face à Anglet

Victoire compliquée, mais victoire quand même. Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont sortis du piège tendu sur la glace de l'Ile Lacroix par l'Hormadi d'Anglet, le mardi 8 janvier 2019, pour le compte de la 32e journée de Synerglace Ligue Magnus (2-0).

Le gardien adverse en état de grâce

Mais que ce fut compliqué ! Malgré une grosse domination des Jaunes et Noirs, l'ouverture du score de Kevin Dusseau, à la déviation d'un lancer de Chad Langlais, est intervenue seulement à la 46e minute après deux tiers vierges de but. Un peu plus de cinq minutes plus tard, c'était au tour de Nicolas Ritz de faire le break sur un lancer lointain (2-0). "Ça a été long à se dessiner mais je suis très content de la façon dont on a joué. J'ai trouvé qu'on avait mis une bonne intensité malgré que ce soit le quatrième match en sept jours et le palet a bien circulé", confiait Fabrice Lhenry à l'issue du match.

Longtemps, les Rouennais se sont cassés les dents sur Leo Bertein, le portier adverse, auteur de 41 arrêts dans la rencontre pour maintenir son équipe à flots pendant plus de trois-quarts d'heure. "C'est lui qui laisse son équipe dans le match, estime le coach Rouennais. Je discutais avec son coach après le match, qui me disait que son gardien avait marché sur l'eau. Il est capable de cela, il est sauvé par ses poteaux aussi mais ça fait parti du jeu : quand on travaille fort on a la réussite aussi."

Alors que le club normand traverse toujours une passe un peu plus compliquée au niveau du jeu, les joueurs de Fabrice Lhenry sont tout de même parvenus à prendre les trois points de la victoire. "On a su garder notre lucidité, on a été discipliné, on a continué a travailler et pas paniqué pour jouer sérieusement."

Kevin Dusseau: "On a retrouvé un peu notre jeu, on est tombé sur un très bon gardien qu'on a fini par percer quand même. Je suis très content pour l'équipe d'avoir marqué, d'autres joueurs ont eu des occasions avant et après, ça aurait pu être eux. L'important c'est la victoire."

Au classement, les Rouennais sont toujours leaders avec treize points d'avance sur Grenoble, avant de se rendre à Nice le vendredi 11 janvier 2019.