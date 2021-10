Cherbourg. Futur pavillon de la Cité de la Mer : une bande-annonce façon cinéma !

2019 sera l'année de "l'Océan du futur", pour la Cité de la Mer de Cherbourg (Manche). C'est le nom du futur pavillon des aquariums, actuellement en travaux, et qui doit ouvrir au printemps 2019.

Grâce aux images de "Océans"

En ce début d'année, le centre européen d'éducation à la mer dévoile un "teaser", une vidéo de moins de deux minutes façon bande-annonce de cinéma… Et pour cause : pour ce nouvel espace, la Cité de la Mer bénéficie de 400 heures de tournage du film Océans, offerts par son réalisateur Jacques Perrin. On peut en voir un aperçu dans le teaser, dont la voix off promet "une aventure sous-marine éblouissante".

Une première européenne

Dans ce pavillon 2.0, le visiteur pourra notamment "voyager à l'intérieur d'une goutte d'eau", une première européenne… L'univers mystérieux des grandes fosses océaniques sera aussi mis à l'honneur. On pourra, enfin, créer son propre menu océanique grâce au concours de cinq grands chefs de Normandie.

Cette vidéo n'est pas destinée à être diffusée dans les salles de cinéma. Néanmoins, elle a permis à l'équipe commerciale de la Cité de la Mer d'anticiper la réouverture du pavillon, pour proposer des réservations aux acteurs du tourisme.