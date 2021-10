Jeune public. Chat chat chat : un spectacle pour enfants sur la scène du 106 à Rouen

Pour la première fois Pascal Parisot présente le spectacle Chat chat chat à Rouen (Seine-Maritime) au 106, samedi 19 janvier 2019. C'est un livre-disque dont il est l'auteur publié chez Didier Jeunesse. Il nous parle de sa création :

Comment avez-vous commencé à composer pour les enfants ?

"C'est un éditeur jeunesse qui connaissait mes chansons pour les grands qui m'a fait cette proposition en pensait que mon univers musical ludique pourrait convenir également aux plus jeunes. Au début j'étais vraiment sceptique et c'est vraiment sans grand espoir que j'ai envoyé trois premières compositions… qui ont plu d'emblée à l'éditeur !"

Quel type de texte aimez-vous écrire ?

"J'aime les chansons qui ont plusieurs registres de lecture. Je ne veux pas m'adresser qu'aux enfants. Dans les salles de spectacle pour enfants, les parents sont toujours présents et lorsque les enfants utilisent le livre-disque c'est aussi en compagnie des parents. Je voulais qu'ils aient aussi leur place dans ce spectacle. Les sujets sont légers comme dans les cornichons de Nino Ferrer, mais ce qui importe le plus c'est le ton humoristique."

Pourquoi alors avoir parlé des chats ?

"J'en ai deux exemplaires à la maison et ils m'ont inspiré : c'est vraiment une belle vie la vie de chat ! Alors je me suis lancé le défi de faire 14 chansons sur le chat. Mais à part dormir et manger, la vie de chat n'est pas très riche, c'est pour cela que c'était un vrai challenge. En fait le sujet n'est pas essentiel, c'est seulement un fil conducteur, une aide à l'écriture et une proposition esthétique et musicale."

Qu'est-ce qui change dans votre façon d'écrire les textes ?

"Je ne parle plus à la première personne. Je renonce à me glisser dans la peau des enfants et à parler de leur quotidien. Maintenant je préfère faire travailler leur imaginaire."

Quel sera le prochain spectacle ?

"La tournée de Chat chat chat a commencé il y a deux ans. C'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès et nous avons dû multiplier les dates. Mais, avec mes deux musiciens, nous entamons bientôt une deuxième résidence à l'espace Julien de Marseille pour finaliser un 4e spectacle pour enfant. Ce sera un disque pour exorciser ses peurs baptisé 'Oscar', du nom du fameux squelette des facultés de médecine."

Samedi 19 janvier 2019 à 17 heures au 106 à Rouen. 8 à 16,5€. le106.com