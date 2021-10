Rouen. Condamné pour des menaces de mort, près de Rouen

C'est sur fond de rivalité amoureuse que la police intervient le jeudi 29 novembre 2018 à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). La victime les appelle et dit avoir été menacée de représailles sur elle et sa famille et de dégradations de son appartement ainsi que de son véhicule dans lequel elle stationne devant son logement puisque trois individus l'y attendent.

L'homme décide quand même de rentrer chez lui mais rebrousse chemin devant les airs vengeurs des trois personnes. Il s'enfuit à bord de son véhicule et est poursuivi par les mis en cause. Hésitant à déposer plainte devant les menaces, il finit par avertir la police qui interpelle sur les lieux deux d'entre eux, restés aux abords du domicile de la victime. Il reconnaît les fautifs qui sont placés en garde à vue.

Une aide qui coûte cher

Entendu, Xavier Panphile, 26 ans, nie être l'auteur des menaces de mort et prétend avoir simplement accompagné un ami qui voulait se venger de l'attitude de la victime, ex petit-ami de sa sœur. Son casier judiciaire est éloquent puisque 28 condamnations y figurent pour vols et violences. Le procureur de la République constate que, les menaces n'étant pas gratuites, "la gravité des faits est avérée". Pour sa défense, "le prévenu n'a pas mesuré les risques encourus dans cette affaire". À l'issue de ses délibérations, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme tout en prononçant son maintien en détention.