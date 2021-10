Vernon. Emmanuel Macron lancera sa "tournée des maires" en Normandie

La tournée des maires d'Emmanuel Macron débutera en Normandie : ce sera le mardi 15 janvier 2019 dans l'Eure, selon le ministre en charge des collectivités territoriales, le Normand Sébastien Lecornu, lui même ancien président de ce département.

Les maires et le Président de la République sont les premières « figures démocratiques » pour les Français. Faire exister une relation singulière et régulière entre les maires et le chef de l'Etat va permettre de resserrer le lien social et républicain. 1/3 pic.twitter.com/2NFsqa7CL8 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) 5 janvier 2019

Une réunion de préparation doit avoir lieu dans la semaine pour définir quelle commune recevra le président de la République.

"Pas de grand messe"

Cette tournée d'Emmanuel Macron se déroulera en parallèle du lancement du grand débat national, réponse du gouvernement au mouvement des gilets jaunes. Quelle forme prendra cette rencontre avec les élus ? "Pas question d'avoir de grandes messes" indique Sébastien Lecornu à nos confrères du journal Le Parisien. "Il faut des formats les plus simples possible, des réunions de travail qui permettront au président et aux élus d'avancer sur un certain nombre de sujets".

Cette relation entre Emmanuel Macron et les maires pourrait "s'inscrire dans la durée" selon Sébastien Lecornu. Il estime que 3000 à 5000 mairies ont par ailleurs mis à disposition de leurs habitants des cahiers de doléances.