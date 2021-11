Il reste un peu de 90km dans cette 73e édition de Paris-Camembert. Et pour le moment, ce sont deux Français qui font le spectacle. Jean-Marc Bideau de l'équipe Bretagne Schuller et Jérôme Cousin, de chez Europcar, et tout récent vainqueur du tour de Normandie sont en effet en tête. Ils comptent 6'15 d'avance sur le peloton

Ecoutez le point sur le course.