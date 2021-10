Granville. Manège coincé à Rennes : l'hélicoptère manchois Dragon 50 mobilisé

Huit personnes, dont cinq mineurs de 13 à 17 ans, ont vécu le passage à l'année 2019 bloquées dans un manège à Rennes (Ille-et-Vilaine), en raison d'un problème technique, a appris l'AFP auprès des pompiers. "C'est un incident technique, heureusement sans aucune dangerosité pour les clients", a confié le propriétaire de l'attraction. "Ce n'est jamais arrivé, la seule difficulté c'est de descendre", a-t-il ajouté. L'échelle des pompiers, haute de 30 mètres, n'a en effet pas permis d'atteindre les victimes, coincées 20 mètres plus haut.

Coincées à plus de 50 mètres de haut

Le Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) a été mobilisé, tout comme l'hélicoptère de la sécurité civile de la Manche, Dragon 50, basé à Granville, qui a hélitreuillé les secours en haut du manège, afin de sécuriser au maximum la descente en rappel des huit personnes jusque dans la nacelle du camion des pompiers. L'intervention s'est terminée en début de matinée, ce lundi 1er janvier. Les huit victimes, saines et sauves, ont passé plus de 8 heures dans le manège, à plus de 50 mètres de haut.

