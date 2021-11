La tente des glaneurs s'apprête à redistribuer les invendus du marché à Caen

Copiée sur le modèle de sa consœur lilloise, la première à l’avoir initiée en France, elle a pour objectif de récupérer tous les fruits, légumes, pains et fleurs invendus que les commerçants ne souhaitent pas garder, à une fin utile : les redistribuer aux personnes les plus défavorisées.



Des tonnes d’aliments à distribuer

“Nous sommes parties du constat qu’à la fin du marché, de nombreux produits sont jetés alors qu’ils sont en bon état”, explique l’une des trois instigatrices, Christine Duruisseau. “Les commerçants n’ont pas le temps de trier leurs cagettes ou se rendent compte que les fruits sont déjà trop mûrs pour être revendus les jours suivants”. Et comme le Calvados ne compte qu’un marché ouvert le lundi, les bennes le long du port se remplissent vite au moment de plier les stands. L’association intervient alors pour glaner les produits non commercialisables, mais encore consommables. “Il faut faire vite entre 11h et 14 h pour récupérer les produits périssables”, souligne Valérie Florchinger.

La distribution s’effectuera à partir de 14 h, une fois le marché terminé, à l’angle des rues de Bernières et de la Miséricorde. En “formation” dimanche 25 mars à Lille, les trois bénévoles caennaises ont participé à la répartition de 470 kg de fruits et légumes, de 200 kg de pain et de centaines de fleurs, aux bénéfices de 80 familles sur ce marché dont la taille comparable à celui de Caen.

Pour fonctionner, l’association s’appuiera sur une subvention “participative” de 5 000 € votée lors du conseil municipal du lundi 26 mars, ainsi que sur la participation de 200 bénévoles. “L’idée est d’être assez nombreux de manière à ce que les personnes qui ne souhaitent pas être présentes tous les dimanches ne puissent l’être que trois ou quatre fois par an selon le principe du bénévolat à la carte.”

Pratique : latentedesglaneurscaen@ hotmail.fr