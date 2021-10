Déville-lès-Rouen. Normandie : fermeture des maisons médicales de garde les soirs de semaine

À partir du mardi 1er janvier 2019, la plupart des maisons médicales de garde seront fermées les soirs en semaine. Cette décision a été prise par l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie et publiée le 27 juillet 2018. Mais ce n'est que récemment que Dominique Gambier, le maire de Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime), a eu connaissance de ce changement.

Une affiche sur la porte

"C'est un père de famille qui est venu me voir et m'a expliqué qu'il a vu une affiche sur la fermeture, les soirs de semaines, de la maison de garde", se souvient Dominique Gambier. Une maison médicale est installée dans sa commune et attire des patients de toute la vallée du Cailly.

C'est une affiche qui a informé les patients, les habitants et le maire. - Amaury Tremblay

Pour comprendre cette décision, le maire a envoyé un courrier à l'ARS qui est resté, pour le moment, sans réponse. "C'est un service qui fonctionne bien, qui évite que des personnes aillent aux urgences à Charles-Nicolle." Contactée par Tendance Ouest, l'ARS n'a également pas donné suite à nos demandes d'explication sur ce changement dans l'organisation des soins en Normandie.

Quelles raisons invoquées ?

Dans l'attente d'un éventuel retour de l'ARS, Dominique Gambier s'interroge sur les raisons qui ont motivé cette décision : "Est-ce que c'est pour des raisons financières, de faible fréquentation ou de manque de médecin ?" Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse.

Dominique Gambier Impossible de lire le son.

"C'est une réduction des services de proximité", regrette Dominique Gambier. D'ailleurs, certaines maisons médicales de garde restent ouvertes les soirs en semaine comme celle de Dieppe qui l'est jusqu'à minuit. Tandis que d'autres subissent le même sort que celle de Déville-lès-Rouen comme Granville (Manche).