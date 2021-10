Animation. Un atelier dédié à l'archéologie à l'Historial à Rouen

Amélie Cheval, médiatrice à l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen (Seine-Maritime) et titulaire d'un master d'histoire et d'archéologie anime l'atelier Archéofolies pendant les vacances scolaires. Le but : faire découvrir le métier d'archéologue aux enfants. Elle nous parle de cette animation originale :

Pourquoi l'Historial se prête à ce type d'atelier ?

"Avant que l'Historial Jeanne d'Arc ouvre au public en 2015, des fouilles préventives ont été menées sous la direction d'Erik Follain et Dominique Pitte en 2012 et 2103 sur le site, en particulier dans la cour de l'officialité, une ancienne partie du palais épiscopal de Rouen où le tribunal ecclésiastique prononçait les sentences. On y a exhumé des fragments de pichet du XIIIe siècle, ainsi qu'une clef en fer et la statue d'un Christ en majesté de la même époque. Ces fouilles ont permis de comprendre comment s'est organisé le palais des archevêques au cours des siècles. Pour cette raison, nous avons eu l'idée d'organiser un atelier d'initiation à l'archéologie pour les enfants à l'occasion de la journée nationale de l'archéologie en juin dernier. Devant le succès de cette animation nous renouvelons cet atelier à l'occasion des vacances scolaires."

Comment s'organise cet atelier ?

"Nous commençons par une visite en extérieur de la cour de l'officialité ce qui nous permet d'expliquer comment cette campagne de fouille a été menée et dans quel but, puis en intérieur nous organisons un atelier pratique. Nous avons conçu une mallette pédagogique qui nous sert de support pour expliquer les différentes étapes d'un chantier de fouilles et les méthodes de l'archéologie. On évoque en particulier le carroyage et la stratigraphie qui permettent de localiser avec précision le lieu de la découverte d'un artefact puis nous passons à l'étape pratique pour impliquer les enfants et susciter leur curiosité. Chacun des participants doit explorer un bac rempli de sable à modeler (un sable très dense) qui renferme quelques trésors à exhumer. La fouille se fait en respectant les techniques expliquées précédemment et les enfants remplissent un relevé de fouille."

Que leur apprend cet atelier ?

"Il s'agit vraiment d'une initiation au métier d'archéologue loin des clichés que véhicule le cinéma. Cet atelier pratique leur permet d'explorer en creusant différentes strates qui correspondent à différentes époques et de remonter ainsi jusqu'à l'antiquité. Les objets qu'ils vont exhumer leur permettent de comprendre qu'un lieu n'est pas figé dans le temps mais qu'il évolue constamment en fonction du contexte historique. D'autre part, les participants doivent mener cette fouille avec minutie pour conserver avec soin les objets mais aussi parce que toutes les informations annexes (orientation, emplacement…) serviront à donner du sens à la découverte. L'archéologie est une science qui requiert beaucoup de précision. Peut-être ferons-nous naître des vocations ?"

Samedi 5 janvier 2019 à 10 heures, l'Historial à Rouen. 4€. Résa sur historial-jeannedarc.fr