Le-Havre. Le Havre : la nouvelle communauté urbaine est née

Le mardi 1er janvier 2019 marque la naissance de la communauté urbaine du Havre (Seine-Maritime), même s'il ne s'agit pas de son nom officiel. Elle est le fruit de la fusion de l'agglomération havraise (CODAH) avec les communautés de communes de Caux Estuaire (Saint-Romain-de-Colbosc) et de Criquetot-l'Esneval. Ce nouvel ensemble fait de la communauté urbaine du Havre la deuxième plus importante agglomération de Normandie derrière Rouen. Elle rassemble 54 communes pour 275 000 habitants. Pour ses autres caractéristiques : 65 kilomètres de littoral entre la cité Océane et Etretat et un territoire qui remonte la Seine et sa zone industrielle (Sandouville, Tancarville). La nouvelle entité représente un bassin de 115 000 emplois, un vrai poids économique.

Des actions pour le quotidien

Cette communauté urbaine va également apporter des changements au quotidien pour ses habitants. Elle aura notamment pour compétences les transports en commun, la collecte des ordures ménagères (notamment le tri), la voirie, les équipements sportifs (comme les gymnases) et de culture, la petite enfance (comme les crèches), la qualité de l'eau ou encore le développement du haut débit.

Les grandes dates

• 1er janvier 2019 : date officielle de la création.

• 15 janvier 2019 : premier conseil communautaire (élection de l'exécutif, dont le président).

• Avril 2019 : vote du premier budget.