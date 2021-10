Montivilliers. Près du Havre : il agresse deux jeunes qui squattaient son garage

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, vers 3 heures, un homme de 25 ans rentre chez lui à Montivilliers (Seine-Maritime). Il trouve dans son garage (qui est à part de sa maison) deux jeunes en train de boire de l'alcool. Le propriétaire s'en prend violemment à eux et sort un couteau. Les deux jeunes (de 19 et 20 ans) prennent la fuite et se réfugient dans un appartement.

Vers 8h30, un de ces jeunes quitte l'appartement en question pour rejoindre une voiture. Il était attendu par l'homme de la maison. C'est à ce moment que la victime prend deux coups de couteau dans le flan (quinze jours d'ITT). Le deuxième jeune se retrouve également dans la rue et prend des coups tout en évitant le couteau (cinq jours d'ITT).

L'agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits sans pouvoir justifier son geste. Il explique juste avoir été excédé de voir ces deux individus fortement alcoolisés dans son garage. Placé sous contrôle judiciaire, il doit se présenter à la justice le 28 janvier 2019.