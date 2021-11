La nouvelle halte ferroviarie de Lisieux inaugurée

A Lisieux, la halte ferroviaire rénovée a été inaugurée ce vendredi. Le ruban bleu blanc rouge a été coupé par Laurent Beauvais, le pdt socialiste de la région Basse Normandie, Roland Bonnepart, Directeur des régions SNCF de Paris Saint-Lazare, de Haute et Basse-Normandie et Bernard Aubril, Maire de Lisieux ! Les travaux se sont prolongés près d’un an pour un montant de 270 990 euros. La Région a financé la moitié du coût de

cette rénovation, le reste étant financé par la SNCF et la Ville de Lisieux, à hauteur de 25 % chacun. Lisieux est la 25ème gare rénovée en Basse-Normandie.