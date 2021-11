Katy Perry au cinéma

La chanteuse donne un avant-goût du genre de documentaire auquel on aura droit dans la vidéo ci-dessous. Des chansons, de la scène, des couleurs et de la fantaisie, mais également des côtés plus sombres, où l'on découvre la star en proie au stress et aux doutes.

Le parcours de Katy Perry est également retracé, depuis ses débuts jusqu'à sa consécration. Les proches de la star témoignent de l'évolution personnelle et professionnelle de la chanteuse tout au long du documentaire, et tous les sujets touchant à la star sont abordés.

Le documentaire, qui sera diffusé en 3D, sera visible sur les écrans dès le 4 juillet.