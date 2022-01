Les derniers avions se sont envolés ce midi vers Lyon et Orly. Leurs retours, prévus dans la soirée, ont été annulés. Ne pouvant plus se poser sur le CHU de Caen, les hélicoptères du Samu 61 et de Dragon 50 ont été déroutés sur l'aéroport juste avant sa fermeture.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire