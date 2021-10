Rouen. Pluie-inondation : vigilance jaune dans deux départements normands

Alors que la pluie s'est globalement imposée dans la journée du dimanche 23 décembre 2018 sur une bonne partie de la région, la situation ne devrait pas s'arranger la nuit prochaine dans la Seine-Maritime et l'Eure. Les deux départements ont été placés en vigilance jaune par Météo France pour des risque de pluie-inondation. Un appel à la prudence est lancé à proximité des cours d'eau, dès à présent et pour la nuit à venir dans la Seine-Maritime et à partir de minuit dans l'Eure.