Morandini ! Le public quitte le plateau

Mercredi soir, s'est déroulée une étrange séquence qui pourra être ajoutée au prochain best of. Après une vingtaine de minutes d'antenne, alors que le présentateur est en pleine interview de Jean Roch venu pour la promotion de son nouvel album, un homme barbu commence à tousser dans le public puis se lève tranquillement, en silence et quitte le plateau l'air de rien. Il est très vite rejoint par d'autres spectateurs du show.



Le célèbre DJ ne comprend pas trop ce qui se passe, Jean-Marc Morandini et Cécile de Ménibus non plus. L'animateur préfère alors lancer un reportage afin d'essayer de comprendre ce qui se passe.

Après enquête, Morandini affirme sur son blog que toutes ces personnes s'étaient inscrites séparément pour participer à l'émission... mais elles sont toutes amies sur Facebook. L'opération semble donc avoir été pensée et organisée... mais son but demeure bien mystérieux.

Regardez la vidéo...