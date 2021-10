Dieppe. Les gilets jaunes toujours mobilisés en Seine-Maritime

La police nationale signale la présence de gilets jaunes sur le rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) et à ceux d'Auchan à Dieppe, d'Eurochannel et de Toshiba à Neuville-lès-Dieppe et d'Arques-la-Bataille à Rouxmesnil-Bouteilles.