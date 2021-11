Vote par procuration : n'attendez pas le dernier moment !

Vacances, obligations professionnelles ou personnelles. Les démarches pour déléguer un mandataire pour voter à votre place, ne doivent plus tarder maintenant, à 15 jours du premier tour des élections présidentielles. Les démarches sont simples, et rapides, moins de 10 minutes, s’il n’y a pas foule !! Le mandataire doit impérativement être inscrit sur les listes électorales de votre commune , mais pas forcément dans le même bureau de vote. La procuration est à établir au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. La montée en puissance des demandes de procurations est réelle, et il ne faut pas attendre le dernier moment, le temps de transmettre les procurations aux mairies.

Ecoutez Le Commandant Jean-Pierre Mercier du commissariat de police de St-Lô !