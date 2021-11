Shakaponk reçoit son disque de platine

Il en aura fallu du temps à Goz, Frah, Sam, Mandris, CC, Ion et Steve pour imposer "My Name Is Stain". Il se glisse cette semaine dans le top 10 des ventes, témoignant de la popularité croissante de Shaka Ponk. Ils seront en live au Festival Papillons de nuit le Vendredi 25 Mai à St-Laurent de Cuves,le Samedi 16 Juin durant les 24h du Mans et le Vendredi 6 Juillet au Festival Beauregard à Hérouville St Clair.