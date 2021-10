Envoutant. L'artiste Bachar Mar-Khalifé sur la scène du 106 à Rouen

Remarqué par ses précédents albums aussi déroutants que fascinants, Bachar Mar-Khalifé revisite le répertoire d'un oudiste de Nubie et rend un hommage vibrant à cet artiste oublié.

Singulier

Le franco-libanais Bachar Mar-Khalifé est un pianiste et un chanteur qui a su se démarquer par ses mélodies insolites à la fois étranges et exaltantes. Avec son premier album publié en 2010 Oil Stick, il se fait prophète d'un nouveau genre. Dans sa musique, il évoque ses racines libanaises : exilé à l'âge de 6 ans, la France devient sa terre d'accueil.

Il cherchera à se définir musicalement en se nourrissant de cette différence. De son style métissé résulte une surprenante intensité émotionnelle qui sera sa marque de fabrique.

Coup de cœur

C'est à l'adolescence que Bachar découvre dans la discothèque de ses parents le disque Escolay : the water wheel du oudiste Hamza El Din. Marcel Khalifé, mélomane chanteur et compositeur, père de Bachar, va forger la culture musicale du fils grâce à sa collection. Si le oudiste mort en 2006 est aujourd'hui oublié, il a pourtant été l'objet de l'admiration en son temps de Joan Baez ou de Bob Dylan notamment pour avoir choisi de jouer du oud en solo à une époque où il s'agit d'une pratique collective. Sa musique inspirée, sa douce poésie et son rythme hypnotique fascinent Bachar. À l'heure de la maturité musicale, il lui rend hommage.

Un hommage

C'est en 2017, suite à une carte blanche proposée par le festival les Nuits botaniques, que Bachar se décide à franchir le pas et à composer un nouveau spectacle inspiré par les recherches musicales de ce oudiste d'exception.

Il reprend les titres de Hamza qu'il étoffe avec des orchestrations tout à fait exaltantes, équilibrant avec soin cordes et percussion. De ces titres oubliés, il extrait l'essence et produit un album à la fois mystique et sensuel qu'il baptise en hommage The water wheel : une source inépuisable d'émotion.

