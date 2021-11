Le box office du 28 mars au 3 avril 2012

La comédie sur le régime de Charlotte de Turckheim a rassemblé 365.886 spectateurs lors de sa première semaine à l’affiche. Elle distance de seulement 2.406 entrées, La Colère des Titans, superproduction hollywoodienne emmenée par Sam Worthington, dans la peau de Persée.

Premier la semaine précédente, Hunger Games recule à la troisième place, avec un peu plus de 330.000 spectateurs (-34,9%). Projet X suit le même schéma, avec une baisse de ses entrées de 32,2%. La comédie adolescente termine quatrième, avec près de 235.500 entrées.



Box-office du 28 mars au 3 avril



01. Mince alors !. 365.886

02. La Colère des Titans. 363.480

03. Hunger Games. 331.782

04. Projet X. 235.417

05. Cloclo. 202.479

06. Les Pirates ! : Bons à rien, mauvais en tout. 175.826

07. 2 Days in New York. 144.635

08. Les Adieux à la reine. 112.894

09. Target. 98.663

10. Young Adult. 84.715



Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.