Détresse, "pétages de plombs", alcool... Toujours plus d'agressions contre les pompiers

Trois fois plus d'agressions en dix ans: chaque année qui passe voit les pompiers envoyés secourir les personnes de plus en plus exposés aux violences provoquées par les détresses sociales, les comportements individualistes ou les excès d'alcool et de drogues.