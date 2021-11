Tchatez aujourd'hui avec Pôle Emploi sur Tendance Ouest.com

Entre 10h30 et 12h aujourd'hui, un grand tchat est organisé sur le site de Tendance Ouest. Pôle Emploi, mais aussi des représentants de grandes entreprises de la région tels que Areva, le groupe FIM, CMN Méttallurgie, Leclerc Querqueville, PAF ou encore la boulangeir Petit Jean répondront à toutes vos questions sur l'emploi, la formation et l'alternance dans le Nord Cotentin et en Normandie.

Cette opération fait suite à la 6e journée de l'alternance organisé à Cherbourg par le Pôle Emploi et la Mission locale du Cotentin, ce mercredi 4 avril à la salle Chantereyne.

Pour poser vos questions, rendez-vous sur cette page.