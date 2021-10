Caen. Sia, Christina Aguilera et Noël dans la boîte à Musique

C'est l'anniversaire de Christina Aguilera et Sia. L'Américaine fête ses 38 ans alors que l'Australienne prend 43 ans ce mardi 18 décembre. Les deux femmes ont travaillé ensemble par le passé. Sia a écrit des chansons à la fin des années 2000 pour Aguilera. Deux artistes planétaires qui ont également chanté Noël. Pour Christina, c'était en l'an 2000 avec l'album My kind Of Christmas. Pour Sia, c'était en 2017 avec l'album Everyday is christmas. C'est d'ailleurs un extrait de ce dernier que l'on a choisi aujourd'hui dans la boîte à musique.

Zone Libre - la boîte à musique - 18 décembre Impossible de lire le son.