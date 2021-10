La chanteuse Myley Cyrus a dévoilé ce week-end une chanson de noël. Une nouvelle collaboration avec Mark Ronson. Comme Céline Dion et Diana Ross l'ont fait avant elle, Myley Cyrus reprend un titre de 1971 signé John Lennon et Yoko Ono. Le fils du couple, Sean Ono Lennon fait d'ailleurs les chœurs de cette version 2018 de Happy Xmas (War is Over).

