La Chapelle-près-Sées. Le message de Noël de Monseigneur Habert, Évêque du diocèse de Séez

En cette année 2018, la fête de Noël sera marquée par ce mouvement " des gilets jaunes ". Il serait présomptueux de prétendre l'analyser en quelques lignes, il est pour le moins le révélateur d'une société qui va mal et laisse sur le chemin des hommes, des femmes, des jeunes. Comment sortir par le haut de ce temps qui fut à la fois porteur de justes revendications, mais aussi de violences inadmissibles ? Il faudra du temps, de l'audace et certainement une révision courageuse de nos manières collectives de vivre en société.

Les évêques de France ont adressé le 12 décembre dernier un appel au dialogue expliquant : il faudrait être sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds désirs de changements.

Monseigneur Jacques Habert. - Diocèse de Séez.

Je parcours cette année notre département pour des visites pastorales du monde rural. Je consacre alors des soirées tout public pour parler de la belle encyclique de notre pape François "Laudato Si ". On peut lire dans ce texte : Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d'être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. L'heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi.

La fête de Noël se présente comme un temps de trêve. Joseph et Marie ont connu l'épreuve de l'exclusion, obligés de se réfugier dans une étable pour la naissance de leur enfant. Cette pauvreté indiquait que Celui qui naissait venait partager la condition des humbles. Sa mère Marie l'avait chanté quelques mois auparavant : il renverse les puissants de leur trône. Qui sont les puissants de notre temps ?

Ne répondons pas trop vite à cette question, car les réponses sont multiples. Les chrétiens croient que cet enfant est venu apporter sur terre une loi nouvelle, celle de l'amour, du pardon, du partage, du respect. Accueillons ce temps de Noël avec reconnaissance, qu'il ne soit pas qu'une parenthèse, mais nous donne d'entrer demain dans une année nouvelle avec espérance et confiance.

Joyeux Noël à tous.

