Caen. Le Festival Beauregard a dévoilé quatre nouveaux noms !

La 11e édition du Festival Beauregard se tiendra sur quatre jours, du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019, à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Quatre nouveaux artistes rejoignent la programmation ce mardi 11 décembre, rejoignant ainsi Tears for Fears, Angèle, Suprême NTM et Mogwai.

Limp Bizkit, entendu dans Mission impossible 2

Jeudi 4 juillet 2019, à la douceur pop d'Angèle répondra Limp Bizkit, groupe de néo métal US aux 35 millions d'albums vendus. Ils ont rencontré un immense succès international avec des titres tels que Behind Blue Eyes, Rollin' ou encore Take A Look Around, bande originale du film Mission Impossible 2. En 2019, ils sont de retour avec un nouvel album, qui sera à découvrir à Beauregard.

Le vendredi 5 juillet, place au duo français The Blaze, qui rejoint la programmation. Depuis ses débuts en 2016, il n'a cessé d'exalter le public du monde entier grâce à son électro cinématographique. Des mélodies puissantes, ultra sensibles mais aussi des clips, véritables petits bijoux de courts-métrages qui laissent augurer une scénographie magistrale. Les fans seront ravis.

Ben Harper et Interpol complètent la programmation

Le samedi 6 juillet se produira un artiste qui a marqué la scène musicale internationale ces deux dernières décennies : Ben Harper & The Innocent Criminals. Un artiste américain aux influences rock, folk, funk, reggae ou encore soul, qui se produira aux côtés du groupe The Innocent Criminals, pour y jouer ses plus grands tubes.

Enfin, le dimanche 7 juillet, en plus des Britanniques de Tears For Fears, le groupe de rock américain Interpol se produira en Normandie.