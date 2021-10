Le-Havre. Joseph Garbaccio, sportif havrais 2018

Les sportifs havrais de l'année 2018 ont été dévoilés mardi 11 décembre 2018 lors d'une soirée à l'Hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime).

Joseph Garbaccio, sportif havrais 2018.

Deuxième en 2017, le jeune sportif du Consortium skate club a enchaîné les victoires cette année. Il est présent dans le top 10 mondial. En 2018, il est devenu vice-champion d'Europe, champion de France en street (pour la 8e fois), vainqueur du FISE Jeddah ou encore 3e au FISE World Ranking. Après avoir intégré l'équipe de France, 2019 promet encore de belles victoires notamment lors de sa participation à la Coupe du monde fédérale qui aura lieu au Brésil.

2e prix : Jérémie Mion (Voile – Société des régates du Havre)

Habitué des podiums internationaux, notamment avec son Sofian Bouvet, il est le seul havrais à avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio où il termine à la 7e place. En 2017 il avait obtenu la 2e place du championnat du Monde. Cette année il obtient la consécration en devenant Champion du Monde en 470.

3e prix : Nicolas Martin (triathlon – HAC Triathlon)

À 23 ans, le sportif a remporté l'ironman de Nice dans sa catégorie (18-24 ans), il est d'ailleurs le premier français de cette catégorie. Une victoire qui lui a ouvert les portes du championnat du Monde d'ironman à Kona à Hawaï où il termine à la 9e place.

Prix coup de cœur Pascale Marquand : Clara Valinducq (aviron – Société Havraise de l'aviron)

Souvent comparée à Margaux Bailleul, Clara Valinducq est une figure montante de l'aviron havrais. Elle a signé en 2018 de belles performances : championne d'Europe junior (double), 5e au championnat du Monde junior (double), championne de France -23 ans (4 de couple), vice-champion de France (1 couple) et 3e au championnat de France indoor.

Prix spécial de la ville du Havre : Société Havraise de l'aviron (section sport adapté)

La Ville du Havre a souhaité récompenser le travail de la section sport adapté de la SHA dont le palmarès est impressionnant. Le Havre s'impose de plus en plus comme une grande ville de l'aviron. Les champions : Grace Kounda, championne d'Europe adapté 500m et relais, Étienne Kollialis, champion d'Europe adapté 1 000m et vice-champion d'Europe adapté en relais, 3e du critérium national adapté (sprint 4 de couple avec barreur), Alexis Bloin, champion d'Europe adapté relais, 1er du critérium national adapté (relais), Benjamin Hemet, 1er du critérium national adapté, 2e du critérium national adapté indoor et 1er du critérium national adapté (relais).