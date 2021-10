Deauville. Un nouvel acteur d'Harry Potter présent à Deauville

L'acteur Devon Murray, présent dans Harry Potter, sera présent à "Welcome to the wizard", la journée consacrée au sorcier à Deauville (Calvados). Il joue le rôle de Seamus Finnigan dans la saga. Le "Pass Memento Devon Murray", qui permet de prendre des photos avec l'acteur est vendu à 35 euros.