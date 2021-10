Caen. Gilets jaunes : à Mondeville 2, l'inquiétude des salariés

C'est une scène devenue habituelle à Mondeville 2 (Calvados), samedi 8 décembre 2018, le centre commercial a une nouvelle fois dû fermer ses portes, pour le quatrième samedi de suite, en raison des actions des gilets jaunes et de l'utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre en réponse.

Pas de prime cette année

Le chiffre d'affaires des commerçants est en forte baisse depuis le samedi 17 novembre 2018, alors que la période des fêtes de fin d'année est capitale. Dans une boutique, cette vendeuse témoigne : "samedi, on a fait 100 euros de vente, contre peut-être 1 500 ou 2 000 euros en temps normal." En CDD, elle s'attend à ce que sa responsable doive revoir son contrat. "Soit me donner moins d'heures, soit les rattraper pendant la période des soldes, en espérant que les choses s'arrangent", explique-t-elle. "Mais de toute manière, ce sont des heures et du chiffre d'affaires perdus". Si elle dit parfaitement comprendre les raisons de la mobilisation des gilets jaunes, cette vendeuse déplore le blocage du centre commercial. "Pour nous, il n'y aura pas de prime sur le chiffre d'affaires, cette année, c'est certain", confie-t-elle.