L'Ovalie caennaise se met en difficulté

Certes, elles occupent toujours la quatrième place qualificative à trois journées du terme. Mais elles voient leurs rivales nordistes revenir dans la course à la faveur d'un calendrier de fin de saison bien plus favorable. Caen a pris une leçon de réalisme, à l'image du premier essai lillois, sans doute le tournant de la rencontre.

Avant le malheureux coup du sort – provoqué par une erreur arbitrale – caché derrière les sept premiers points adverses, les Caennaises avaient nettement dominé les débats sans réussir à concrétiser. Après, elles rencontrèrent autrement plus de difficultés et attendirent d'être menées 16-0 pour réagir. Les essais d'Amandine Vaupré et de Sandra Rabier étaient néanmoins insuffisants : Caen, qui rejouera le 15 avril contre Rennes, n'a plus le droit à l'erreur.