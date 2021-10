Nouveauté. Une bande-dessinée originale sur l'histoire de Sotteville-lès-Rouen

C'est en réponse à une commande du Comité de promotion des marchés sottevillais (Seine-Maritime) que Céline Ruquier-Gaudriot imagine cette BD. Pour l'auteure, il ne s'agit pas d'une première collaboration avec cette association : "J'ai déjà écrit l'an dernier un roman policier dont l'intrigue se passe sur le marché de Sotteville : 'Le frisson de l'ange'. C'était déjà une façon d'aborder l'histoire puisque, alors que le commissaire dénoue un à un les fils de cette intrigue, on découvre des liens entre l'affaire et le passé de la ville : le quartier des céramistes et le bombardement de la Deuxième Guerre mondiale". Céline, qui écrit également des ouvrages jeunesse, s'essaye cette fois à un nouveau style.

Un condensé d'histoire

Pour concevoir cette BD, Céline a choisi de se concentrer sur six épisodes de l'histoire de Sotteville : "Pour faire ce choix difficile, j'ai sollicité l'aide de l'historien Michel Croguennec. Il m'a offert son soutien et m'a aidé à trouver la documentation nécessaire pour étayer cette BD car je tenais à ce qu'elle soit fidèle à l'histoire". En plus de ses connaissances précieuses, Michel est aussi un collectionneur de cartes postales anciennes. "Une source iconographique importante, souligne l'auteure, qui m'a permis de restituer avec authenticité le Sotteville de jadis."

Parmi les épisodes cités, Céline évoque la révolte ouvrière de 1848, l'élection du premier maire socialiste de Seine-Inférieure en 1896, le terrible bombardement du 18 et 19 avril 1944 ou encore la reconstruction : des épisodes incontournables de l'histoire locale.

Une fiction documentaire

C'est sous l'angle de l'humain que Céline aborde l'histoire : "Les histoires individuelles viennent faire écho à l'histoire locale, c'est une façon d'interpeller le lecteur, précise-t-elle, de cette façon, la BD parle autant aux jeunes qu'aux adultes". Chaque chapitre est introduit par un cours texte qui résume l'évènement et le contexte avant de nous embarquer dans la fiction. "Le dernier chapitre, quasiment sans texte, est particulièrement émouvant, raconte Céline, un vieux monsieur qui prend le métro de nos jours se souvient d'une rencontre fugace avec une femme à l'époque des bombardements."

Ces bombardements ont été véritablement traumatisants pour les populations. Céline a d'ailleurs recueilli le témoignage d'une vieille dame pour qui le bruit des feux d'artifice réveille toujours d'affreux souvenirs. "Mais à travers ces récits je souhaite que cette BD donne l'envie au lecteur d'en savoir davantage. En fait chaque case est truffée de références." La BD est également complétée par une bibliographie en annexe pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

Une collaboration fructueuse

Céline a choisi de faire de cet ouvrage une aventure collective : "J'ai choisi six dessinateurs. Ce sont surtout des artistes que j'ai rencontrés à l'occasion de salons du livre. Ils sont quasiment tous Normands mais ont tous un style bien distinct, leurs différences nourrissent cet ouvrage. Cependant, pour donner une unité à l'ensemble, je n'ai choisi qu'un seul coloriste", souligne l'auteure.

Céline, après avoir fourni le scénario de chaque chapitre à chaque dessinateur, leur donne une idée très précise du dessin qu'elle souhaite : "Je leur fournis tout une iconographie pour rester fidèle à l'époque. Parmi les dessinateurs, Christophe Dépinay est particulièrement doué pour dessiner la mécanique et c'est donc naturellement lui qui s'est chargé du chapitre sur les bombardements car il fallait représenter de nombreux engins comme les locomotives puisque le bombardement visait la gare de triage mais aussi les bombardiers alliés. Chacun a mis ses compétences au service de cette BD".