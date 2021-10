Le-Havre. [Coupe de France] Pour le coach du HAC : "Villers/Houlgate, c'est le PSG de sa division"

Sur le papier, l'affiche du 8e tour de la Coupe de France entre Le Havre (Ligue 2) et Villers-Houlgate (Régional 3) apparaît complètement déséquilibrée. Six divisions séparent en effet le club phare de l'ex Haute-Normandie du Petit Poucet du Calvados. "On n'a pas le droit à l'erreur", reconnaît volontiers le milieu havrais Zinedine Ferhat, auteur du but victorieux face à Châteauroux (2-1), mardi 4 décembre 2018, lors de la 17e journée de L2. "Mais il faut se méfier. Le foot, ce n'est pas une science exacte", prévient-il. "À nous de tuer le match dès le début. Si on ne marque pas rapidement, après, ça devient plus compliqué. On se prépare bien et on va se donner à fond pour pouvoir passer ce tour", ajoute l'international algérien.

"Il faut être très prudent"

Malgré son statut de grandissime favori, le HAC aborde cette rencontre avec le plus grand sérieux. Son adversaire, qu'il est allé superviser, a sans conteste un potentiel bien supérieur au niveau R3. "Villers/Houlgate, c'est le PSG de sa division, schématise le coach havrais, Oswald Tanchot. C'est une équipe programmée pour monter, habituée à dominer outrageusement et à marquer beaucoup de buts." La preuve en chiffres : après 9 journées, l'ASVH caracole en tête du groupe C de R3 avec 8 victoires et 1 nul, 35 buts marqués et 6 encaissés.

En Coupe de France, la formation entraînée par Erick Ledeux a déjà réalisé une grosse performance au tour précédant en éliminant Mondeville (2-0), une équipe de R1. "Villers/Houlgate s'apparente plutôt à une équipe de haut de tableau de R1", juge Oswald Tanchot. "Il faut être très prudent, insiste-t-il. Dans ce type de match, il y a toujours une part d'inconnu, des choses qu'on ne maîtrise pas, comme les décisions arbitrales ou l'état du terrain. C'est toujours piégeux de jouer une équipe hiérarchiquement inférieure car elle sait élever son niveau de jeu. Et puis nous, on sort de deux matches de championnat rapprochés. Dans ces cas-là, il y a toujours une forme de décompression."

Le vainqueur se qualifiera pour les 32e de finale, marqués par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.

Villers/Houlgate – Le Havre AC, samedi 8 décembre 2018 à Dives-sur-Mer. Coup d'envoi à 16h30.