Caen. Un service de voiture en autopartage déployé à Caen

La Communauté urbaine Caen la mer (Calvados) a lancé lundi 3 décembre 2018 un service de voiture en autopartage, Renault Mobility, en partenariat avec l'établissement Renault Retail Group de Caen-Hérouville. Le service est déjà proposé à Bordeaux, Nantes, Lyon ou encore Strasbourg.

Neuf véhicules mis à disposition des usagers

À l'aide de son smartphone, l'utilisateur peut réserver un véhicule 24h/24 et sept jours sur sept. Neuf véhicules sont actuellement proposés en autopartage, dont des véhicules électriques. Il est possible de réserver une voiture à partir de quatre euros par heure (l'assurance du véhicule et l'essence ou l'électricité consommées sont comprises dans le prix) et aucun abonnement n'est requis. Des forfaits sont également proposés pour une journée ou un week-end. L'utilisateur doit toutefois retourner le véhicule à la station de départ. Six parkings sont actuellement proposés, dont cinq à Caen (près de l'hôtel de ville, du château ou encore à la gare) et le dernier à Hérouville Saint-Clair.

Le service d'autopartage sera expérimenté pendant 18 mois. Suivant les besoins des usagers, des ajouts de véhicules et de points de parkings sont possibles. Tout fonctionne entièrement par smartphone, de la réservation au déverrouillage du véhicule, en passant par l'état des lieux.