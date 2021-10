Caen. Johnny dans la boîte à musique du 5 décembre

Déjà un an qu'il est mort ! Le 5 décembre 2017, Jonnhy Halliday disparaissait, laissant ses fans agars avant un grand rassemblement quatre jours plus tard, sur les Champs Élysées, le jour de ses obsèques à Paris. Depuis Johnny n'est pas tombé dans l'oubli avec un album posthume écoulé à 1 million d'exemplaires et une bataille judiciaire très médiatisée autour de son héritage. Sa musique est quant à elle passée à la postérité.

Zone Libre - La boîte à musique - 5 décembre Impossible de lire le son.