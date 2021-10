Cherbourg. Pêche : du poisson frais de Normandie vendu sur internet

Dans la Manche, L'Armement Cherbourgeois lance "La Godaille de l'Armement" : les clients passent une commande de poisson frais par internet et peuvent être livrés 24 heures plus tard, dans toute la France. Un nouveau défi, qui a pour but de rapprocher pêcheurs et consommateurs.