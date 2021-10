Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 7 décembre

Bélier

Journée un peu singulière. Rien au fond n'est ni empêché ni favorisé. Il y a quelques énigmes à solutionner. Les rapports humains ne sont jamais simples.

Taureau

Quelques difficultés financières à régler. Comment limiter les dégâts ? vous constatez quelques mauvaises performances. Rien n'est perdu.

Gémeaux

Petit problème d'ordre familial. Santé d'un proche, difficultés diverses. Ce n'est guère le moment mais hélas les pépins ne prennent jamais rendez-vous.

Cancer

Vous n'avez pas une minute à vous. Attention sur la route. La tôle est si vite cabossée ! l'expérience récente devrait vous faire prendre conscience de certaines réalités.

Lion

Petit projet de voyages, c'est une bonne chose. Dans le fond vous avez le besoin de vous changer les idées. Vous vous êtes beaucoup donné. Maintenant il vous faut vous échapper.

Vierge

Une question vous taraude sur votre avenir courant 2019. Et principalement tout ce qui relève de la suite de vos activités professionnelles. Les angoisses et vos nerfs jouent au bonneteau.

Balance

Journée à régler des dispositions administratives. Changements de statuts. Echéances à régler au plus vite. Rangez, triez et payez peut-être !

Scorpion

Votre sourire sera ravageur. Si vous êtes en quête d'une nouvelle relation affective un petit déclic pourrait actionner la machinerie d'un renouveau amoureux.

Sagittaire

Tout sera bon pour vous défiler de vos obligations pour le prochain week-end. Il va falloir scénariser et jouer serré. Vous fuyez les obligations.

Capricorne

Journée de grand ménage. Un champ de bataille à réorganiser. Ensuite vous aurez l'esprit clair et heureux de constater l'ouvrage accompli.

Verseau

L'attente n'est plus très longue. Vous passerez une soirée très agréable. Des amis ou au calme ; il sera enfin temps de vous relaxer. Tout est possible et réalisable.

Poissons

Vous détestez les gens qui écoutent aux portes. Ça risque de chauffer aujourd'hui. Vous vous posez la question à propos du rôle que tiennent certaines personnes.