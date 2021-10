Jeune public. Le festival Big bang fait découvrir l'Opéra de Rouen aux enfants

Festival imaginé par Wouter Van Looy, un metteur en scène belge il y a maintenant 20 ans, Big bang a pour but de sensibiliser le jeune public à la musique. Aujourd'hui Big bang est un festival à l'échelle européenne, puisqu'un réseau s'est constitué entre les grandes maisons d'opéra et d'autres centres culturels.

Déjà proposé à l'Opéra de Lille, le festival s'implante à Rouen (Seine-Maritime). Une première édition dont Loïc Lachenal, directeur de l'Opéra de Rouen, est fier :

Quelle est l'originalité de ce festival ?

"C'est un festival conçu pour les enfants. Wouter et la Zonzo compagnie, à l'origine du projet, ont cherché la façon la plus efficace de s'adresser aux enfants et ils ont choisi des formes interactives. L'enfant est véritablement impliqué dans ces formules participatives qu'il s'agisse d'ateliers ou de spectacles. Il s'agit de stimuler sa créativité et de convoquer son imaginaire. Ce festival a été récompensé par le prestigieux prix EFFE comme le meilleur festival européen pour enfant grâce à sa forme audacieuse. D'autre part, nous formons des ambassadeurs qui auront déjà assisté en amont aux spectacles : ce sont des enfants qui en accueillent sur place d'autres pour leur conseiller des spectacles. Nous avons ainsi voulu privilégier le point de vue de l'enfant, car c'est bien pour lui que ce projet a été conçu."

Comment s'organise ce week-end familial ?

"Au cours du week-end nous offrons au jeune public une dizaine de propositions très variée. Les spectacles s'enchaînent et sont joués tout au long de l'évènement plusieurs fois. La musique est au cœur de l'évènement mais les participants ne sont pas tenus d'assister à l'intégralité des spectacles. Ce sont des formules courtes et des spectacles vraiment très différents de manière à ce que les visiteurs picorent et viennent choisir ce qui les séduit le plus. De cette façon chacun y trouve son compte. C'est un festival qui mise sur l'ouverture. La grande majorité des spectacles sont d'ailleurs gratuits, seuls les spectacles dont la jauge est réduite sont payants pour en limiter le public, mais le prix reste vraiment symbolique."

Quels types d'animations peut-on découvrir ?

"C'est un festival très intense : un véritable marathon musical et ludique. Il y aura bien sûr des concerts mais aussi de nombreux spectacles comme 3ACH inspiré par l'univers du compositeur. Cette proposition très visuelle est animée par deux violonistes qui revisitent son répertoire. Mais c'est aussi très participatif. La scène est entourée de gradins et les enfants sont invités à donner le rythme. Nous offrons aussi un spectacle percussif de jonglerie musicale dans un camion sur l'esplanade baptisé Pakman ou encore un spectacle qui nous donne à entendre les plus belles pages de Casse-noisette. Mais nous accueillons aussi Paul Griffiths qui présente un spectacle de pop vocal crée avec la participation de collégiens rouennais. Tous ces spectacles sont complètement inédits à Rouen. Ce sont des créations originales qui ont été imaginées spécialement pour le festival. En complément nous proposons aussi des ateliers ludiques de maquillages ou de manipulation d'instruments."

Où sont donnés ces spectacles ?

"Les lieux sont parfois insolites : une fanfare à l'extérieur attire les curieux vers l'intérieur, sur l'esplanade, un concert se joue dans un camion, mais dans la maison même d'opéra, certains spectacles sont donnés dans les loges, sur la scène, dans le foyer. C'est une invitation à découvrir les coulisses de notre maison dans une ambiance festive car l'opéra est métamorphosé pour l'occasion avec une décoration colorée et attrayante spécialement pour ce jeune public."

Pratique. Samedi 8 décembre 2018, 13h30-19 heures et dimanche 9 décembre 10h30-16h30 au Théâtre des arts à Rouen. 0 à 3€. operaderouen.fr