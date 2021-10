Le-Havre. [Ligue 2] HAC-Auxerre : "Il faut exiger des joueurs plus de concentration"

Le Havre AC (Seine-Maritime) affronte Auxerre (Yonne) vendredi 30 novembre 2018 au stade Océane lors de la 16e journée de Ligue 2. Le club havrais doit se ressaisir dans une saison définitivement marquée par l'irrégularité. Après une victoire en championnat et une autre en Coupe de France, le club havrais espérait avoir débuté une série… mais c'était sans compter sa défaite le week-end dernier, vendredi 23 novembre, face au Paris FC. Et cette irrégularité a un coût : celui de se retrouver à la 11e place du championnat, à 12 points du leader Metz. "Ça ne reflète pas nos ambitions et la capacité de l'équipe à faire des choses intéressantes", souligne l'entraîneur Oswald Tanchot mais il ne veut pas être défaitiste :

"Les distances entre les équipes ne sont pas rédhibitoires"

Oswald Tanchot a bien saisi la difficulté de son club à enchaîner : "Lorsqu'on fait des matchs plein, cette prestation qui souvent nous réjouit n'est pas suivie d'effets sur le match d'après. Il faut exiger des joueurs plus de concentration."

Une concentration d'autant plus importante à cette période de l'année qu'elle a souvent été défavorable au club havrais les saisons précédentes. Mais là aussi, le coach ne veut pas être fataliste : "il ne faut pas penser que l'histoire va se réécrire de la même façon, il y a des récurrences, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire avancer, on a espoir d'avoir un hiver prolifique en termes de points et que cette période soit bonne parce qu'on a les qualités pour le faire."

"On n'a pas à se soucier d'eux mais de nous."

Face à Auxerre, le HAC va devoir s'employer souligne Oswald Tanchot, "on ne peut être qu'en alerte, dit-il, parce que c'est une équipe très expérimentée et avec des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel. C'est bizarre de les voir en bas." Auxerre est en effet dans la deuxième partie de tableau, 14e du championnat. Mais lors de ce match, le principal ennemi du club sera peut-être le HAC lui-même indique le coach : "On n'a pas à se soucier d'eux mais de nous. Il faut qu'on fasse du mieux possible pour prendre les trois points."