Caen. Une boutique d'objets "déco-responsables" ouverte à Caen

Le vendredi 9 novembre 2018, à Caen (calvados), Margot Lagadec a inauguré la boutique Agent Paper, une franchise née à Rennes, qui compte désormais quatre boutiques en France.

Agent Paper est né de la volonté d'offrir une seconde vie à des stocks et des chutes de papiers oubliés. " L'idée est de revaloriser la matière en créant des objets à partir des matières perdues", explique Margot Lagadec, responsable de la boutique. Chouette, Panda ou encore Licorne, Agent Paper propose une gamme originale de trophées en papier 3D. " Le trophée est à monter soi-même comme un Puzzle. Toutes les pièces sont prédécoupées et pré-pliées afin de faciliter le montage ", précise Margot. Après une expérience en imprimerie, la jeune caennaise concrétise son projet en inaugurant sa boutique en plein cœur du centre-ville de Caen. Agent Paper proposera à partir de 2019 des ateliers d'initiation et d'aide à la réalisation des Trophées.

Pratique. 25 bis Rue Saint Pierre 14 000 Caen, ouvert le lundi de 11 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. Tel : 09 82 28 23 64. Email : caen@agentpaper.fr