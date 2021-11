Cour d’Assises : huit ans de prison pour viol, quatre et huit ans pour vol avec arme

L. H., 37 ans, a été condamné à huit ans de prison. Les faits dataient de 2007 dans le Bocage virois et la victime n’était autre que sa belle-fille, alors âgée de 17 ans.

Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 mars, la Cour d’assises des mineurs examinait une affaire de vol avec arme. Des faits qui remontent au 9 septembre 2010. Deux individus, un Havrais de 35 ans et un jeune Caennais de 17 ans, avaient braqué le supermarché Lidl de Cormelles-le-Royal et s’étaient emparés de 4 000 €. L’accusé majeur a été condamné à huit ans de prison. Le mineur a écopé de quatre ans d’emprisonnement. Autre condamnation : quatre ans de prison dont deux ans avec sursis. C’est la peine dont a écopé C. L. jugé pour une affaire de viol et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant et menaces de mort réitérées.